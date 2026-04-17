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AGENDA · Quimperlé

Concert Pascal Tuffery & Gaëtan Manchon (orgue, trompette) Église Notre-Dame de l’Assomption Quimperlé

mardi 4 août 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Église Notre-Dame de l'Assomption
Adresse
Place Saint-Michel
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert Pascal Tuffery & Gaëtan Manchon (orgue, trompette)

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

L’association des amis de l’orgue du pays de Quimperlé vous propose chaque mardi un rendez-vous musical.

Concert Pascal Tuffery & Gaëtan Manchon Duo orgue-trompette

Participation libre & places limitées.   .

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert Pascal Tuffery & Gaëtan Manchon (orgue, trompette) Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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