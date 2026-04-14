Sous-Parsat

Concert Pavan’ez vous

Eglise St Thomas Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Concert par l’Ensemble Gabriel. Plongez dans l’univers envoûtant de Pavan’ez-vous, le nouveau concert-spectacle de l’Ensemble Gabriel. Entre Renaissance et baroque, cette création originale vous invite à une promenade musicale et poétique où les mots dansent et les notes prennent vie. Sur scène, les artistes deviennent de véritables musicomédiens , incarnant une fresque sensible, élégante et pleine de surprises. De Bach à Vivaldi, en passant par Telemann ou Händel, chaque œuvre s’inscrit dans un voyage sensoriel mêlant théâtre, musique et émotion. Laissez-vous porter par cette expérience immersive, à la fois intime et vibrante, où le passé dialogue avec le présent. Un moment hors du temps, à vivre et à ressentir pleinement. Participation libre. .

Eglise St Thomas Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 13 55

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English : Concert Pavan’ez vous

L’événement Concert Pavan’ez vous Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Creuse Sud Ouest