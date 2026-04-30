Sous-Parsat

Visite guidée Eglise de Sous-Parsat

Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

À Sous-Parsat, l’artiste Gabriel Chabrat a transformé l’édifice en une véritable œuvre d’art. Sur les murs et à travers les vitraux, il revisite à sa manière l’Ancien et le Nouveau Testament dans un style coloré, expressif et monumental.

Lors de la visite guidée, découvrez les clés de lecture de cette création singulière et laissez-vous porter par cet univers vibrant de couleurs. Une immersion artistique surprenante au cœur d’une petite église devenue unique en France.

Sur réservation. .

Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Eglise de Sous-Parsat

L’événement Visite guidée Eglise de Sous-Parsat Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Creuse Sud Ouest