Randonnée pédestre Sous-Parsat
Randonnée pédestre Sous-Parsat dimanche 8 novembre 2026.
Sous-Parsat
Randonnée pédestre
Sous-Parsat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 13:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Randonnée pédestre à la découverte de Sous-Parsat, départ 14h.
Avec l’association Creuse en Marche.
Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 place du champ de foire à Ahun. .
Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 54 71
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Creuse Sud Ouest
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