[Visite commentée] 40 ans : premier coup de pinceau dans l’église, Village de Sous-Parsat, Sous-Parsat

Informations pratiques

[Visite commentée] 40 ans : premier coup de pinceau dans l’église Dimanche 20 septembre, 11h00 Village de Sous-Parsat Creuse

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’église de Sous-Parsat en compagnie de son créateur, le peintre Gabriel Chabrat. L’artiste vous dévoilera la genèse de cette œuvre monumentale, qui recouvre entièrement les murs et la voûte de l’édifice, et vous donnera les clés de lecture de ses fresques et de ses vitraux.

Une visite rare et privilégiée au cœur d’un lieu unique, où patrimoine et création contemporaine dialoguent avec force.

Village de Sous-Parsat 23150 Sous-Parsat Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 55 93 https://www.tourisme-creuse.com/toute-la-creuse/decouvrir/sites-a-visiter/villes-et-villages-de-caractere/sous-parsat/ Village traditionnel aux maisons en pierres de taille, comportant une église petite et simple. L’intérieur de l’édifice est surprenant, les murs et la voûte sont entièrement peints avec des couleurs primaires, des vitraux aux mêmes teintes habillent les baies. Parking et toilettes à proximité immédiate. Quelques marches pour accéder à l’édifice.

Découvrez l’église de Sous-Parsat en compagnie de son créateur, le peintre Gabriel Chabrat. L’artiste partagera la genèse de cette œuvre monumentale qui recouvre entièrement les murs et la voûte de…

©Nathalie Manaud