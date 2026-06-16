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Concert Philippe Brulé Bréhal

Concert Philippe Brulé Bréhal

Concert Philippe Brulé Bréhal dimanche 23 août 2026.

Adresse : Rue de la Cale Principale

Ville : 50290 Bréhal

Département : Manche

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Bréhal

Concert Philippe Brulé

Rue de la Cale Principale Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Chanson. Pianiste de bar à l’international pendant plus de 40 ans, Philippe Brulé propose une session spéciale de reprises ensoleillées.   .

Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24  communication@brehal.fr

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English : Concert Philippe Brulé

L’événement Concert Philippe Brulé Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer

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