Concert Philippe Brulé Bréhal
Concert Philippe Brulé Bréhal dimanche 23 août 2026.
Bréhal
Concert Philippe Brulé
Rue de la Cale Principale Bréhal Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 11:30:00
fin : 2026-08-23 12:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Chanson. Pianiste de bar à l’international pendant plus de 40 ans, Philippe Brulé propose une session spéciale de reprises ensoleillées. .
Rue de la Cale Principale Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 61 61 24 communication@brehal.fr
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English : Concert Philippe Brulé
L’événement Concert Philippe Brulé Bréhal a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer
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