Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon

Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12 22:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Tout public

THE DARK SIDE OF THE MOON

Concert Hommage au Groupe Mythique Pink Floyd

50 ans de Pink Floyd The Dark Side of The Moon Live in Concert L’album le plus vendu de Pink Floyd EN DIRECT !

Great Gig in the Sky , Money , Us and Them , Time plongez dans l’univers sonore intemporel qui a remodelé la musique rock.

Des mélodies uniques et envoûtantes, des paroles profondes, un spectacle de lumière et de laser à couper le souffle vivez l’opus magnum de Pink Floyd comme jamais auparavant.

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Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon

L’événement Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne