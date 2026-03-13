Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
jeudi 12 novembre 2026 · Capitole en Champagne · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon
Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 22:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Tout public
THE DARK SIDE OF THE MOON
Concert Hommage au Groupe Mythique Pink Floyd
50 ans de Pink Floyd The Dark Side of The Moon Live in Concert L’album le plus vendu de Pink Floyd EN DIRECT !
Great Gig in the Sky , Money , Us and Them , Time plongez dans l’univers sonore intemporel qui a remodelé la musique rock.
Des mélodies uniques et envoûtantes, des paroles profondes, un spectacle de lumière et de laser à couper le souffle vivez l’opus magnum de Pink Floyd comme jamais auparavant.
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Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon
L’événement Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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