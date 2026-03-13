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Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

jeudi 12 novembre 2026 · Capitole en Champagne · Châlons-en-Champagne

Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Capitole en Champagne
Adresse
68 Avenue du Président Roosevelt
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
79.99 79.99 79.99 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Châlons-en-Champagne

Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon

Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 79.99 – 79.99 – 79.99 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12 22:00:00

Date(s) :
2026-11-12

Tout public
THE DARK SIDE OF THE MOON
Concert Hommage au Groupe Mythique Pink Floyd

50 ans de Pink Floyd The Dark Side of The Moon Live in Concert L’album le plus vendu de Pink Floyd EN DIRECT !

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Capitole en Champagne 68 Avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon

L’événement Concert Pink Floyd Dark Side of the Moon Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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