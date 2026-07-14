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CONCERT PLAN B Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

jeudi 23 juillet 2026 · Le Quai · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT PLAN B Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Quai
Adresse
LE BISTROT DES CEVENNES
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT PLAN B

Le Quai LE BISTROT DES CEVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Le Bistrot des Cévennes, chez Romain, commence les festivités de la Fête votive du Pont de Montvert avec Plan B en concert, reprises pop rock !!!
Le Bistrot des Cévennes, chez Romain, commence les festivités de la Fête votive du Pont de Montvert avec Plan B en concert, reprises pop rock !!!   .

Le Quai LE BISTROT DES CEVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Le Bistrot des Cévennes, at Romain’s, kicks off the festivities for the Pont de Montvert Village Festival with a concert by Plan B, featuring pop-rock covers!!!

L’événement CONCERT PLAN B Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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