CONCERT PLAN B Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT PLAN B

Le Quai LE BISTROT DES CEVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Le Bistrot des Cévennes, chez Romain, commence les festivités de la Fête votive du Pont de Montvert avec Plan B en concert, reprises pop rock !!!

Le Bistrot des Cévennes, chez Romain, commence les festivités de la Fête votive du Pont de Montvert avec Plan B en concert, reprises pop rock !!! .

Le Quai LE BISTROT DES CEVENNES Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Le Bistrot des Cévennes, at Romain’s, kicks off the festivities for the Pont de Montvert Village Festival with a concert by Plan B, featuring pop-rock covers!!!

L’événement CONCERT PLAN B Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-09 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère