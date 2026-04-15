Concert Play Music, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse
Concert Play Music, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse mercredi 13 mai 2026.
Concert Play Music Mercredi 13 mai, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T19:00:00+02:00 – 2026-05-13T20:00:00+02:00
RÉSERVATION : À partir de mardi 28 avril 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places peuvent se libérer. Nous vous invitons à vous présenter sur place 15 minutes avant le début du concert).
Le dispositif Play Music propose des actions d’éducation artistiques et culturelles menées par des Professeurs du Conservatoire en temps scolaire (pour les écoles élémentaires), périscolaire et extrascolaire à destination de tout public
La Variation 3 permet aux élèves, sur la base du volontariat et de la motivation d’apprendre à jouer d’un instrument d’orchestre : vents, cordes ou percussions, (en fonction des antennes du Conservatoire) par le biais d’une formation musicale collective et ludique.
Plus d’informations sur le dispositif Play Music : https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/
Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}, {« link »: « https://conservatoire.toulouse.fr/dispositif-playmusic/ »}] https://conservatoire.toulouse.fr/concert-play-music-1416571/
Concert Play Music Variation 3
© NC
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