Concert Polyphonies et Musiques Corses Église du Sacré-Cœur Livron-sur-Drôme
Concert Polyphonies et Musiques Corses
Église du Sacré-Cœur 14 Avenue Albert Mazade Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Groupe emblématique de l’île de Beauté, I Messageri propose un voyage sonore entre tradition et modernité, porté par des voix puissantes et une instrumentation riche.
Église du Sacré-Cœur 14 Avenue Albert Mazade Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 87 33 97 10
English :
An iconic group from the Isle of Beauty, I Messageri offers a musical journey between tradition and modernity, carried by powerful voices and rich instrumentation.
