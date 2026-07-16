Concert polyphonique, Temple de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais
dimanche 20 septembre 2026 · Temple de Vernoux · Vernoux-en-Vivarais
Informations pratiques
Concert polyphonique Dimanche 20 septembre, 17h00 Temple de Vernoux Ardèche
Participation libre à partir de 12 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Concert polyphonique
L’ensemble vocal Coclico propose un voyage dans le monde des psaumes du XVIème siècle, au travers des compositions de Claude Gourdimel, Loys Bourgeoys et Claude Le Jeune . Dès le début de la réforme luthérienne, les psaumes furent abondamment mis en musique, à une ou plusieurs voix. Musiciens et poètes associèrent leurs efforts pour magnifier ces textes et les rendre accessibles au plus grand nombre.
Temple de Vernoux 2 rue du temple 07240 Vernoux en Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Concert polyphonique
©Ministère de la Culture