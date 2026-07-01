Visite guidée du château de La Tourrette, Château de la Tourette, Vernoux-en-Vivarais

Informations pratiques

Visite guidée du château de La Tourrette 19 et 20 septembre Château de la Tourette Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château de la Tourette est un château dont l’origine remonte au XIIe siècle. Vestiges visibles des XIVe et XVe siècles (dont l’élément central est un important donjon quadrangulaire). L’édifice comprend une maison forte (XVIe siècle, restaurée, qui abrite notamment une ancienne salle des gardes et un bel escalier en vis restauré en 2020), ainsi qu’une grande terrasse avec son remarquable mur de soutènement (de la terrasse, belle vue sur les vestiges du château et sur les gorges de la Dunière).

Château de la Tourette 2230 Chemin de La Tourette 07240 Vernoux-en Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 09 84 05 52 Le Château de la Tourette est un château dont l’origine remonte au XIIe siècle. Vestiges visibles des XIVe et XVe siècles (dont l’élément central est un important donjon quadrangulaire). L’édifice comprend une maison forte (XVIe siècle, restaurée, qui abrite notamment une ancienne salle des gardes et un bel escalier en vis restauré en 2020), ainsi qu’une grande terrasse avec son remarquable mur de soutènement (de la terrasse, belle vue sur les vestiges du château et sur les gorges de la Dunière).

Le site est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis le 7 novembre 1996 (maison-forte, communs, terrasses, donjon, élévation).

Journées européennes du patrimoine

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