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AGENDA · Vernoux-en-Vivarais

Exposition 200ans du Temple de Vernoux, Temple de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais

samedi 19 septembre 2026 · Temple de Vernoux · Vernoux-en-Vivarais

Exposition 200ans du Temple de Vernoux, Temple de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Temple de Vernoux
Adresse
2 rue du temple 07240 Vernoux en Vivarais
Ville
07240 Vernoux-en-Vivarais
Département
Ardèche

Exposition 200ans du Temple de Vernoux 19 et 20 septembre Temple de Vernoux Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition dans le cadre du bicentenaire du temple

« Au fil des archives de la communauté protestante de Vernoux-en-Vivarais » retrace les 200 ans du temple de Vernoux avec de nombreux documents

Temple de Vernoux 2 rue du temple 07240 Vernoux en Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition dans le cadre du bicentenaire du temple

©Ministère de la Culture

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