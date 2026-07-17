Exposition 200ans du Temple de Vernoux, Temple de Vernoux, Vernoux-en-Vivarais

Informations pratiques

Exposition 200ans du Temple de Vernoux 19 et 20 septembre Temple de Vernoux Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition dans le cadre du bicentenaire du temple

« Au fil des archives de la communauté protestante de Vernoux-en-Vivarais » retrace les 200 ans du temple de Vernoux avec de nombreux documents

Temple de Vernoux 2 rue du temple 07240 Vernoux en Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition dans le cadre du bicentenaire du temple

©Ministère de la Culture