concert Pop Folk Celte Le Cocooning Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

concert Pop Folk Celte

Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Aziliz vous propose un concert POP-FOLK, en solo, mélangeant ses compositions et quelques reprises qui font partie de ses influences musicales.

Début du concert à 19h, avec réservation obligatoire.

Prix 15€ pour le concert et une assiette apéritive. .

Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 10 24 01 37

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English :

L’événement concert Pop Folk Celte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS