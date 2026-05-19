concert Pop Folk Celte Le Cocooning Clohars-Carnoët
concert Pop Folk Celte Le Cocooning Clohars-Carnoët vendredi 12 juin 2026.
Clohars-Carnoët
concert Pop Folk Celte
Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Aziliz vous propose un concert POP-FOLK, en solo, mélangeant ses compositions et quelques reprises qui font partie de ses influences musicales.
Début du concert à 19h, avec réservation obligatoire.
Prix 15€ pour le concert et une assiette apéritive. .
Le Cocooning 6 Avenue Rosa Parks Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 10 24 01 37
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English :
L’événement concert Pop Folk Celte Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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