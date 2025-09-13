Concert pop Jeune public Soleil Planète Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Concert pop Jeune public Soleil Planète Salle des fêtes Clohars-Carnoët dimanche 8 mars 2026.

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Mosaï et Vincent.

Soleil Planète est un hymne à la joie. Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou juste regarder et écouter pour ceux qui préfèrent. Peu importe ce que l’on choisit de faire si cela nous ressemble et nous fait du bien.

Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et, où tout invite à se nourrir d’ondes positives !

De 6 mois à 5 ans

Durée 30 min .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90

