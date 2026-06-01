Concert Pop Rock au Meeple, Meeple, Maurepas
Concert Pop Rock au Meeple, Meeple, Maurepas samedi 13 juin 2026.
Concert Pop Rock au Meeple Samedi 13 juin, 20h30 Meeple Yvelines
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:30:00+02:00
Amateurs de guitares saturées et de refrains puissants, cette soirée est pour vous ! Le samedi 13 juin, on accueille deux groupes pour une session Pop-Rock qui s’annonce électrique. ⚡️
Au programme :
Sequel : Des compos Pop Rock & Punk qui vont vous donner envie de jumper !
Mooky : Un savoureux mélange de reprises et de compositions Pop Rock.
Samedi 13 juin
Dès 20h30
Le Meeple, Maurepas
️ Entrée Libre
Venez soutenir la scène locale et prendre votre dose de live !
Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France
Amateurs de guitares saturées et de refrains puissants, cette soirée est pour vous ! Le samedi 13 juin, on accueille deux groupes pour une session Pop-Rock qui s’annonce électrique. ⚡️ concert pop
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