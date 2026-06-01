FÊTE DE LA MUSIQUE, Meeple, Maurepas

FÊTE DE LA MUSIQUE Samedi 20 juin, 20h30 Meeple Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:29:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:29:00+02:00

LE PROGRAMME

JUST RAGE (Tribute Rage Against The Machine) : Sortez les rifs et la colère saine ! Un hommage survolté au groupe mythique pour réveiller le rebelle qui sommeille en vous.

TAHA (Beatbox) : Une performance vocale impressionnante. Un homme, un micro, et tout un orchestre de rythmes urbains.

CARBON COPY (Reprises Pop Rock) : Le meilleur du rock et de la pop revisité !

ℹ️ INFOS PRATIQUES

Meeple Rdpt Laurent Schwartz 78310 maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

FÊTE DE LA MUSIQUE