Concert pour chœur, pianiste et récitante, Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité, Le Buisson-de-Cadouin

Informations pratiques

Concert pour chœur, pianiste et récitante Samedi 19 septembre, 17h30 Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité Dordogne

Entrée libre. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

La Chute des Rois

Le chœur Arianna, composé d’une soixantaine de chanteurs, est dirigé par Frédéric Serrano et accompagné au piano par Nicolas Contamine.

Entre les différentes pièces du programme, la comédienne Delphine Lafon déclam­era des extraits de discours de dictateurs, notamment Mussolini et Hitler, ainsi que des textes de poètes tels que Percy Shelley, Victor Hugo et Alfred de Vigny. Ces lectures seront également accompagnées par le chœur.

Le concert s’inspire du poème Ozymandias de Percy Shelley, qui évoque la chute d’un roi antique autrefois tout-puissant, dont il ne reste plus qu’une statue brisée et quelques inscriptions effacées par le temps.

L’ensemble du programme explore ainsi la destinée de rois, de dictateurs et de pharaons dont la puissance a fini par disparaître.

Au programme, des œuvres de Z. Randall Stroope, Erik Meyer, Robert Sterling et Gustav Holst.

Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité 56 place de l’Abbaye 24480 Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 24480 Cadouin Dordogne Nouvelle-Aquitaine

La Chute des Rois

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