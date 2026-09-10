Concert pour chœur, pianiste et récitante, Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité, Le Buisson-de-Cadouin
samedi 19 septembre 2026 · Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité · Le Buisson-de-Cadouin
Informations pratiques
Concert pour chœur, pianiste et récitante Samedi 19 septembre, 17h30 Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité Dordogne
Entrée libre. Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
La Chute des Rois
Le chœur Arianna, composé d’une soixantaine de chanteurs, est dirigé par Frédéric Serrano et accompagné au piano par Nicolas Contamine.
Entre les différentes pièces du programme, la comédienne Delphine Lafon déclamera des extraits de discours de dictateurs, notamment Mussolini et Hitler, ainsi que des textes de poètes tels que Percy Shelley, Victor Hugo et Alfred de Vigny. Ces lectures seront également accompagnées par le chœur.
Le concert s’inspire du poème Ozymandias de Percy Shelley, qui évoque la chute d’un roi antique autrefois tout-puissant, dont il ne reste plus qu’une statue brisée et quelques inscriptions effacées par le temps.
L’ensemble du programme explore ainsi la destinée de rois, de dictateurs et de pharaons dont la puissance a fini par disparaître.
Au programme, des œuvres de Z. Randall Stroope, Erik Meyer, Robert Sterling et Gustav Holst.
Eglise abbatiale Notre-Dame de la Nativité 56 place de l’Abbaye 24480 Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 24480 Cadouin Dordogne Nouvelle-Aquitaine
La Chute des Rois
©association.arianna.pessac
À voir aussi à Le Buisson-de-Cadouin (Dordogne)
- Visite du jardin de Planbuisson, Les bambous de Planbuisson, Le Buisson-de-Cadouin 18 septembre 2026
- Visite guidée au cloître de Cadouin, Cloître de Cadouin, Le Buisson-de-Cadouin 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine| Plan Buisson Rue Montaigne Le Buisson-de-Cadouin 19 septembre 2026
- Visite nocturne à la bougie, Cloître de Cadouin, Le Buisson-de-Cadouin 19 septembre 2026
- Arcades Musiques | Récital du quatuor vocal SAMAN avenue d’Aquitaine Le Buisson-de-Cadouin 27 septembre 2026