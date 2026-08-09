Concert pour la fête des étangs Senones
dimanche 9 août 2026 · Senones
Informations pratiques
Senones
Concert pour la fête des étangs
Chemin des étangs Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Concert du groupe Jac avec des reprises pop rock dans le cadre de la fête des étangs,
Venez nombreux !Tout public
0 .
Chemin des étangs Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the band Jac featuring pop-rock covers as part of the Fête des Étangs festival.
Come one, come all!
L’événement Concert pour la fête des étangs Senones a été mis à jour le 2026-08-03 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Senones (Vosges)
- Apéro Histoire Z.A Avenue de Salm Senones 7 août 2026
- Brocante Le Dépôt Senones 9 août 2026
- Fête champêtre à Court circuit Place des Aulnois Senones 15 août 2026
- Relève de la garde de salm Senones 16 août 2026
- Soirée côte de boeuf et animations Senones 22 août 2026