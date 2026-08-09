Informations pratiques

Senones

Concert pour la fête des étangs

Chemin des étangs Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Concert du groupe Jac avec des reprises pop rock dans le cadre de la fête des étangs,

Venez nombreux !Tout public

0 .

Chemin des étangs Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 43

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English :

Concert by the band Jac featuring pop-rock covers as part of the Fête des Étangs festival.

Come one, come all!

L’événement Concert pour la fête des étangs Senones a été mis à jour le 2026-08-03 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES