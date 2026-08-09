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AGENDA · Senones

Concert pour la fête des étangs Senones

dimanche 9 août 2026 · Senones

Concert pour la fête des étangs Senones

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Chemin des étangs
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Senones

Concert pour la fête des étangs

Chemin des étangs Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Concert du groupe Jac avec des reprises pop rock dans le cadre de la fête des étangs,
Venez nombreux !Tout public
0  .

Chemin des étangs Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 43 

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English :

Concert by the band Jac featuring pop-rock covers as part of the Fête des Étangs festival.
Come one, come all!

L’événement Concert pour la fête des étangs Senones a été mis à jour le 2026-08-03 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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