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AGENDA · Senones

Fête champêtre à Court circuit Place des Aulnois Senones

samedi 15 août 2026 · Place des Aulnois · Senones

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Place des Aulnois
Adresse
Court Circuit
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Senones

Fête champêtre à Court circuit

Place des Aulnois Court Circuit Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Pour fêter ses 5 ans comme il se doit le magasin court circuit vous invite à sa fête exceptionnelle avec de nombreuses animations au programme

– Défilé de la relève de la garde,
– Apéritif offert,
-Animation par la troupe des Troubadours,
-Animation par Tortillard avec sa scie à vapeur,
-Animations, quiz et jeux pour les enfants.

Alors venez nombreux !Tout public
0  .

Place des Aulnois Court Circuit Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 87 25 77 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate its 5th anniversary in style, the Court Circuit store invites you to its special celebration, featuring a variety of activities:

– Changing of the guard parade,
– Complimentary aperitif,
– Entertainment by the Troubadours troupe,
– Entertainment by Tortillard with his steam saw,
– Activities, quizzes, and games for children.

So come one, come all!

L’événement Fête champêtre à Court circuit Senones a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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