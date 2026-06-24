Fête champêtre à Court circuit Place des Aulnois Senones
samedi 15 août 2026 · Place des Aulnois · Senones
Informations pratiques
Senones
Fête champêtre à Court circuit
Place des Aulnois Court Circuit Senones Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15 17:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Pour fêter ses 5 ans comme il se doit le magasin court circuit vous invite à sa fête exceptionnelle avec de nombreuses animations au programme
– Défilé de la relève de la garde,
– Apéritif offert,
-Animation par la troupe des Troubadours,
-Animation par Tortillard avec sa scie à vapeur,
-Animations, quiz et jeux pour les enfants.
Alors venez nombreux !Tout public
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Place des Aulnois Court Circuit Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 87 25 77 67
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English :
To celebrate its 5th anniversary in style, the Court Circuit store invites you to its special celebration, featuring a variety of activities:
– Changing of the guard parade,
– Complimentary aperitif,
– Entertainment by the Troubadours troupe,
– Entertainment by Tortillard with his steam saw,
– Activities, quizzes, and games for children.
So come one, come all!
L’événement Fête champêtre à Court circuit Senones a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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