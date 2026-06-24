Fête champêtre à Court circuit Place des Aulnois Senones

Informations pratiques

Senones

Fête champêtre à Court circuit

Place des Aulnois Court Circuit Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:30:00

fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour fêter ses 5 ans comme il se doit le magasin court circuit vous invite à sa fête exceptionnelle avec de nombreuses animations au programme

– Défilé de la relève de la garde,

– Apéritif offert,

-Animation par la troupe des Troubadours,

-Animation par Tortillard avec sa scie à vapeur,

-Animations, quiz et jeux pour les enfants.

Alors venez nombreux !Tout public

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Place des Aulnois Court Circuit Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 87 25 77 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate its 5th anniversary in style, the Court Circuit store invites you to its special celebration, featuring a variety of activities:

– Changing of the guard parade,

– Complimentary aperitif,

– Entertainment by the Troubadours troupe,

– Entertainment by Tortillard with his steam saw,

– Activities, quizzes, and games for children.

So come one, come all!

L’événement Fête champêtre à Court circuit Senones a été mis à jour le 2026-06-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES