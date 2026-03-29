Apéro Histoire Z.A Avenue de Salm Senones

Informations pratiques

Senones

Apéro Histoire

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Apéro histoire à la brasserie avec Yann Prouillet historien et conférencier, sur le thème Les poilus ont-ils un sexe ? .

Entrée libre sans réservation.Tout public

0 .

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08 contact@lopercule.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A historical aperitif at the brasserie with Yann Prouillet, historian and lecturer, on the topic Do the ‘Poilus’ Have a Gender?

Free admission; no reservation required.

L’événement Apéro Histoire Senones a été mis à jour le 2026-07-25 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES