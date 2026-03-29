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AGENDA · Senones

Apéro Histoire Z.A Avenue de Salm Senones

vendredi 7 août 2026 · Z.A Avenue de Salm · Senones

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Z.A Avenue de Salm
Adresse
Brasserie Opercule
Ville
88210 Senones
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Senones

Apéro Histoire

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Apéro histoire à la brasserie avec Yann Prouillet historien et conférencier, sur le thème Les poilus ont-ils un sexe ? .
Entrée libre sans réservation.Tout public
0  .

Z.A Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08  contact@lopercule.fr

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English :

A historical aperitif at the brasserie with Yann Prouillet, historian and lecturer, on the topic Do the ‘Poilus’ Have a Gender?
Free admission; no reservation required.

L’événement Apéro Histoire Senones a été mis à jour le 2026-07-25 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES

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