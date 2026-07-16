Visite de l’abbaye de Senones, Abbaye Saint-Pierre, Senones

Informations pratiques

Visite de l’abbaye de Senones Dimanche 20 septembre, 10h00 Abbaye Saint-Pierre Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Au fil des siècles, les moines de Senones ont exercé sur les bâtiments de l’abbaye leurs talents d’architecture et leur goût des arts. Le fondateur de l’abbaye, saint Gondelbert, pose les premières pierres d’un édifice qui va être modifié à de nombreuses reprises dans son histoire. Ici, personne ne saurait être meilleur guide que Dom Calmet pour vous faire découvrir cet ensemble remarquable.

Abbaye Saint-Pierre 18 place Dom Calmet, 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est 03 29 57 91 03 http://www.paysdesabbayes.com Nichée dans une verte vallée boisée des Vosges, l’abbaye de Senones a été fondée vers 640 par Gondelbert. Dès le XIIᵉ siècle, les comtes de Salm, nommés voués, entrent en conflit avec la riche abbaye. La puissance de ces protecteurs augmente et finit par dépouiller l’abbé de son pouvoir temporel en 1571.

En 1751, en conséquence du jeu des relations internationales, le territoire de l’abbaye devient la principauté de Salm-Salm. Trois princes se succèdent, construisent hôtels et châteaux, et transforment le village en capitale, donnant au centre ancien son aspect actuel. L’abbaye bénéficie d’une prospérité continue, qui aboutit à la reconstruction de l’ensemble des bâtiments abbatiaux à la fin du XVIIᵉ et au XVIIIᵉ siècle. La renommée de ses abbés érudits et la richesse de la bibliothèque, forte de plus de 15 000 volumes, lui valent une réputation internationale. Des philosophes comme Voltaire, des savants et des scientifiques viennent y étudier et découvrent ainsi cette petite principauté indépendante, où l’école est obligatoire et gratuite pour tous. À la Révolution, l’arrêt des échanges commerciaux entraîne le rattachement de la principauté de Salm-Salm, le 2 mars 1793, à la République. Vendus comme biens nationaux, châteaux et abbaye sont investis par l’industrie textile. Sous l’égide de grands noms, Seillière et la première filature mécanique de coton des Vosges, Vincent-Ponnier et l’arrivée du train et de l’électricité, Boussac et les nouveaux procédés et les nouvelles fibres, l’activité industrielle a permis de conserver l’intégrité d’une grande partie des bâtiments anciens et a agrandi les faubourgs avec des maisons de caractère.

Elle a, aujourd’hui, conservé la quasi-totalité de ses bâtiments abbatiaux.

Au fil des siècles, les moines de Senones ont exercé sur les bâtiments de l’abbaye leurs talents d’architecture et leur goût des arts. Le fondateur de l’abbaye, saint Gondelbert, pose les premières à…

©M.Germain