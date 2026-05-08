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Pêche en pays des abbayes et tombola étangs du château des Princes de Salm Senones

Pêche en pays des abbayes et tombola étangs du château des Princes de Salm Senones samedi 27 juin 2026.

Lieu : étangs du château des Princes de Salm

Adresse : 2 Place Thumann

Ville : 88210 Senones

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Senones

Pêche en pays des abbayes et tombola

étangs du château des Princes de Salm 2 Place Thumann Senones Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Cette année la grande partie de pêche à la truite fait son retour aux étangs du Château des Princes.
Avec une grande tombola.
Venez partager un moment convivial et tentez votre chance !Tout public
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étangs du château des Princes de Salm 2 Place Thumann Senones 88210 Vosges Grand Est   didry.alicia54@gmail.com

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English :

This year, the great trout fishing party returns to the Château des Princes ponds.
With a great tombola.
Come and share a convivial moment and try your luck!

L’événement Pêche en pays des abbayes et tombola Senones a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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