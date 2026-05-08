Pêche en pays des abbayes et tombola étangs du château des Princes de Salm Senones
Pêche en pays des abbayes et tombola étangs du château des Princes de Salm Senones samedi 27 juin 2026.
Senones
Pêche en pays des abbayes et tombola
étangs du château des Princes de Salm 2 Place Thumann Senones Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Cette année la grande partie de pêche à la truite fait son retour aux étangs du Château des Princes.
Avec une grande tombola.
Venez partager un moment convivial et tentez votre chance !Tout public
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étangs du château des Princes de Salm 2 Place Thumann Senones 88210 Vosges Grand Est didry.alicia54@gmail.com
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English :
This year, the great trout fishing party returns to the Château des Princes ponds.
With a great tombola.
Come and share a convivial moment and try your luck!
L’événement Pêche en pays des abbayes et tombola Senones a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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