Pêche en pays des abbayes et tombola étangs du château des Princes de Salm Senones

Senones

Pêche en pays des abbayes et tombola

étangs du château des Princes de Salm 2 Place Thumann Senones Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Cette année la grande partie de pêche à la truite fait son retour aux étangs du Château des Princes.

Avec une grande tombola.

Venez partager un moment convivial et tentez votre chance !Tout public

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étangs du château des Princes de Salm 2 Place Thumann Senones 88210 Vosges Grand Est didry.alicia54@gmail.com

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English :

This year, the great trout fishing party returns to the Château des Princes ponds.

With a great tombola.

Come and share a convivial moment and try your luck!

L’événement Pêche en pays des abbayes et tombola Senones a été mis à jour le 2026-05-05 par OT SAINT DIE DES VOSGES