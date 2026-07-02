Ancienne synagogue devenue temple protestant, Temple protestant, Senones

Informations pratiques

Ancienne synagogue devenue temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une conseillère presbytérale (dirigeante de l’Église) sera présente pour répondre à vos questions et des brochures de l’église protestante unie seront mises à disposition.

Temple protestant 4 quai Jules-Ferry, 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est 09 53 01 14 73 https://vosges-meurthe.epudf.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068590353082 Cette ancienne synagogue, érigée en 1896, fut donnée à la communauté protestante en 1949 par le consistoire israélite, « eu égard au dévouement des protestants envers les juifs durant les années de persécution ». Le temple conserve l’architecture intérieure caractéristique d’une synagogue : lumineux, de forme carrée… L’édifice est aujourd’hui utilisé par l’Eglise protestante unie Vosges-Meurthe. possibilité de plan incliné

Une conseillère presbytérale (dirigeante de l’église) sera présente pour répondre à vos questions et des brochures de l’église protestante unie seront mises à disposition.

©EPU de Vosges-Meurthe