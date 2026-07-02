Ancienne synagogue devenue temple protestant, Temple protestant, Senones
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant · Senones
Informations pratiques
Ancienne synagogue devenue temple protestant 19 et 20 septembre Temple protestant Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une conseillère presbytérale (dirigeante de l’Église) sera présente pour répondre à vos questions et des brochures de l’église protestante unie seront mises à disposition.
Temple protestant 4 quai Jules-Ferry, 88210 Senones Senones 88210 Vosges Grand Est 09 53 01 14 73 https://vosges-meurthe.epudf.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100068590353082 Cette ancienne synagogue, érigée en 1896, fut donnée à la communauté protestante en 1949 par le consistoire israélite, « eu égard au dévouement des protestants envers les juifs durant les années de persécution ». Le temple conserve l’architecture intérieure caractéristique d’une synagogue : lumineux, de forme carrée… L’édifice est aujourd’hui utilisé par l’Eglise protestante unie Vosges-Meurthe. possibilité de plan incliné
Une conseillère presbytérale (dirigeante de l’église) sera présente pour répondre à vos questions et des brochures de l’église protestante unie seront mises à disposition.
©EPU de Vosges-Meurthe
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