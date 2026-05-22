Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert pour la Paix Mahaganya Eglise St Eloi Andernos-les-Bains

Concert pour la Paix Mahaganya Eglise St Eloi Andernos-les-Bains

Concert pour la Paix Mahaganya Eglise St Eloi Andernos-les-Bains jeudi 20 août 2026.

Lieu : Eglise St Eloi

Adresse : Bd. de la Plage

Ville : 33510 Andernos-les-Bains

Département : Gironde

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Andernos-les-Bains

Concert pour la Paix Mahaganya

Eglise St Eloi Bd. de la Plage Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Voyage vers les Usa l’Europe, l’Inde sur des airs d’opéra, chants sacrés, gospel et chants méditatifs de guérison.

Billetterie sur place.   .

Eglise St Eloi Bd. de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 26 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert pour la Paix Mahaganya

L’événement Concert pour la Paix Mahaganya Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Andernos-les-Bains

À voir aussi à Andernos-les-Bains (Gironde)