Concert pour la Paix Mahaganya Eglise St Eloi Andernos-les-Bains
Concert pour la Paix Mahaganya Eglise St Eloi Andernos-les-Bains jeudi 20 août 2026.
Andernos-les-Bains
Concert pour la Paix Mahaganya
Eglise St Eloi Bd. de la Plage Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Voyage vers les Usa l’Europe, l’Inde sur des airs d’opéra, chants sacrés, gospel et chants méditatifs de guérison.
Billetterie sur place. .
Eglise St Eloi Bd. de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 04 26 24
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English : Concert pour la Paix Mahaganya
L’événement Concert pour la Paix Mahaganya Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Andernos-les-Bains
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