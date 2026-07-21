Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Concert pour le Temps de Noël Thibault Fajoles (orgue) / Nathan Degrange-Roncier (cornet à bouquin)

70 Rue Louis Pasteur Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:00:00

fin : 2026-12-19 17:30:00

Date(s) :

2026-12-19

À l’approche des fêtes, l’église Saint-Thomas de Cantorbéry accueillera un concert placé sous le signe du dialogue et de la découverte. Réunis autour du thème Regards croisés de France et d’Italie, Nathan Degrange-Roncier et Thibault Fajoles vous proposeront un voyage musical porté par l’alliance singulière du cornet à bouquin et de l’orgue.

Dans l’acoustique chaleureuse de l’église Saint-Thomas de Cantorbéry, les sonorités du cornet à bouquin et de l’orgue dialogueront avec une rare intensité. Une invitation à redécouvrir des pages lumineuses du répertoire ancien, à travers le regard de deux musiciens passionnés qui font revivre avec sensibilité et exigence l’esprit de ces œuvres.

Concert Tout public

Durée 1h30 environ .

70 Rue Louis Pasteur Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Concert pour le Temps de Noël Thibault Fajoles (orgue) / Nathan Degrange-Roncier (cornet à bouquin)

L’événement Concert pour le Temps de Noël Thibault Fajoles (orgue) / Nathan Degrange-Roncier (cornet à bouquin) Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité