Concert pour les étudiants L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert pour les étudiants

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06 23:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Un événement étudiant à ne pas manquer.

La Cité musicale-Metz transforme l’Arsenal en un lieu d’exception pour une soirée où la musique classique se révèle sous un jour nouveau. Au coeur de ce moment unique, deux oeuvres majeures prennent vie le Concerto pour clavier n°5 de Bach, d’une pureté et d’une élégance envoûtantes, suivi du Concerto pour piano n°4 de Beethoven, où la sensibilité du dialogue entre piano et orchestre atteint des sommets. Pour enrichir cette expérience, le hall de l’Arsenal s’anime avec des ateliers et des animations spécialement imaginés pour les étudiants, faisant de cette soirée bien plus qu’un simple concert.

Une soirée où la culture devient une aventure collective, réservée à ceux qui font vibrer la vie étudiante messine.

After venez profiter d’un DJ set au bar de l’Arsenal à l’issue du concert !

Sur réservation exclusivement pour les étudiants.

Placement numéroté, assis. Vestiaire disponible. Restauration sur place.

Cet évènement fait partie de la programmation Metz l’étudiante l’event 6.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

A student event not to be missed.

La Cité musicale-Metz transforms the Arsenal into an exceptional venue for an evening where classical music is revealed in a new light. At the heart of this unique moment, two major works come to life: Bach’s Piano Concerto No. 5, with its captivating purity and elegance, followed by Beethoven’s Piano Concerto No. 4, where the sensitivity of the dialogue between piano and orchestra reaches new heights. To enrich this experience, the Arsenal lobby comes alive with workshops and activities specially designed for students, making this evening much more than just a concert.

An evening where culture becomes a collective adventure, reserved for those who bring student life in Metz to life.

Afterparty: Come enjoy a DJ set at the Arsenal bar after the concert!

Reservations required; for students only.

Numbered, assigned seating. Coat check available. Food available on site.

This event is part of the “Metz l’Étudiante” program, Event 6.

L’événement Concert pour les étudiants Metz a été mis à jour le 2026-08-17 par AGENCE INSPIRE METZ