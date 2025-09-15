Concert pour les Restos du Coeur Espace Jean Vilar Revin

Concert pour les Restos du Coeur

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez partager ce moment avec eux. Ils auront le plaisir vous présenter un spectacle où les morceaux, souvent revisités, sont interprétés avec talent. Les recettes de cette soirée sont reversées aux Restos du Coeur de Revin. Alors on compte sur vous ! Bon à savoir Durée 1h15 Tout public

.

Espace Jean Vilar 1 place Jean Jaurès Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 55 71 contact@ville-revin.fr

English :

Come and share a moment with them. They’ll be delighted to present a show in which the songs, often revisited, are interpreted with talent. Proceeds from the evening will be donated to Restos du Coeur de Revin. We’re counting on you! Good to know Duration 1h15 All audiences

German :

Kommen Sie und teilen Sie diesen Moment mit ihnen. Sie werden das Vergnügen haben, Ihnen eine Show zu präsentieren, in der die oftmals überarbeiteten Stücke mit Talent interpretiert werden. Die Einnahmen dieses Abends gehen an die Restos du Coeur in Revin. Wir zählen also auf Sie! Gut zu wissen Dauer 1h15 Alle Altersgruppen

Italiano :

Venite a condividere un momento con loro. Saranno lieti di presentare uno spettacolo in cui le canzoni, spesso rivisitate, sono interpretate con talento. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ai Restos du Coeur di Revin. Quindi contiamo su di voi! Buono a sapersi: Durata 1h15 Tutti i pubblici

Espanol :

Venga a compartir un momento con ellos. Estarán encantados de presentar un espectáculo en el que las canciones, a menudo revisitadas, se interpretan con talento. Todos los beneficios de la velada se donarán a los Restos du Coeur de Revin. Así que ¡contamos con usted! Conviene saberlo: Duración 1h15 Todos los públicos

L’événement Concert pour les Restos du Coeur Revin a été mis à jour le 2025-09-27 par Ardennes Tourisme