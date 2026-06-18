Concert Powerage tribute AC/DC Le Spot-Live Curnier

Curnier

Concert Powerage tribute AC/DC

Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Concert hommage au groupe AC/DC par Powerage.

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Le Spot-Live 1995 route des Alpes Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 48 53 ajfs26@gmail.com

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English :

A tribute concert to AC/DC by Powerage.

L’événement Concert Powerage tribute AC/DC Curnier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale