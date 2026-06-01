Curnier

Les fêtes de l’été

Parc de Curnier Curnier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-18 2026-08-22

3 samedis consacrés aux familles 3 samedis pour jouer, rire et profiter ensemble sur le Parc de Curnier avec buvette, acticités et maquillage organisés par l’Ile O Rêves

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Parc de Curnier Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr

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English :

3 Saturdays dedicated to families: 3 Saturdays to play, laugh, and have fun together at Curnier Park, featuring a refreshment stand, activities, and face painting organized by Ile O R%EAves

L’événement Les fêtes de l’été Curnier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale