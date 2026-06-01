Les fêtes de l’été Curnier
Les fêtes de l’été Curnier samedi 27 juin 2026.
Curnier
Les fêtes de l’été
Parc de Curnier Curnier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-18 2026-08-22
3 samedis consacrés aux familles 3 samedis pour jouer, rire et profiter ensemble sur le Parc de Curnier avec buvette, acticités et maquillage organisés par l’Ile O Rêves
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Parc de Curnier Curnier 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 42 22 mairie.de.curnier@orange.fr
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English :
3 Saturdays dedicated to families: 3 Saturdays to play, laugh, and have fun together at Curnier Park, featuring a refreshment stand, activities, and face painting organized by Ile O R%EAves
L’événement Les fêtes de l’été Curnier a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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