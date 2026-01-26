Concert Privé 2 dessert Brasserie du Château Bayon

Concert Privé 2 dessert

Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-02-13 20:00:00

Concert de reprises pop/rock à la Brasserie du Château de Bayon. Venez passer un moment musical et convivial avec nous dès 20h. Petite restauration et buvette sur place.

Réservations au 03 57 75 94 02Tout public

+33 3 57 75 94 02

English :

Concert of pop/rock covers at the Brasserie du Château de Bayon. Come and enjoy a musical moment with us from 8pm. Snacks and refreshments on site.

Reservations on 03 57 75 94 02

