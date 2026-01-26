Concert Privé 2 dessert Brasserie du Château Bayon
Concert Privé 2 dessert Brasserie du Château Bayon vendredi 13 février 2026.
Concert Privé 2 dessert
Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Concert de reprises pop/rock à la Brasserie du Château de Bayon. Venez passer un moment musical et convivial avec nous dès 20h. Petite restauration et buvette sur place.
Réservations au 03 57 75 94 02Tout public
Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 75 94 02
Concert of pop/rock covers at the Brasserie du Château de Bayon. Come and enjoy a musical moment with us from 8pm. Snacks and refreshments on site.
Reservations on 03 57 75 94 02
L’événement Concert Privé 2 dessert Bayon a été mis à jour le 2026-01-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS