La route des orgues Dominique Breda Église Saint-Martin Bayon

Bayon

La route des orgues Dominique Breda

Église Saint-Martin Rue Antoine de Ravinel Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 11:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Dans le cadre de la Route des Orgues, laissez-vous porter par le concert de Dominique Breda.

Participation libre. Informations au 03 83 75 13 37.Tout public

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Église Saint-Martin Rue Antoine de Ravinel Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37

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English :

As part of the Route des Orgues, enjoy a concert by Dominique Breda.

Free admission. Information on 03 83 75 13 37.

L’événement La route des orgues Dominique Breda Bayon a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS