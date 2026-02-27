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La route des orgues Dominique Breda Église Saint-Martin Bayon

La route des orgues Dominique Breda Église Saint-Martin Bayon mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Église Saint-Martin

Adresse : Rue Antoine de Ravinel

Ville : 54290 Bayon

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bayon

La route des orgues Dominique Breda

Église Saint-Martin Rue Antoine de Ravinel Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Dans le cadre de la Route des Orgues, laissez-vous porter par le concert de Dominique Breda.
Participation libre. Informations au 03 83 75 13 37.Tout public
0  .

Église Saint-Martin Rue Antoine de Ravinel Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 

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English :

As part of the Route des Orgues, enjoy a concert by Dominique Breda.
Free admission. Information on 03 83 75 13 37.

L’événement La route des orgues Dominique Breda Bayon a été mis à jour le 2026-05-11 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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