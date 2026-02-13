Concert The Heaven Treep Brasserie du Château Bayon
Concert The Heaven Treep Brasserie du Château Bayon vendredi 17 juillet 2026.
Bayon
Concert The Heaven Treep
Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert de The Heaven Treep à la Brasserie du Château de Bayon, dans une ambiance rock. Venez passer un moment musical et convivial avec nous dès 20h. Entrée libre et gratuite. Petite restauration et buvette sur place. Réservations au 03 57 75 94 02Tout public
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Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 75 94 02
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English :
A rock concert by The Heaven Treep at the Brasserie du Château de Bayon. Come and enjoy a musical and convivial moment with us from 8pm. Free admission. Snacks and refreshments on site. Reservations on 03 57 75 94 02
L’événement Concert The Heaven Treep Bayon a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS