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Concert The Heaven Treep Brasserie du Château Bayon

Concert The Heaven Treep Brasserie du Château Bayon vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Brasserie du Château

Adresse : 7 Place du Château

Ville : 54290 Bayon

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Bayon

Concert The Heaven Treep

Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Concert de The Heaven Treep à la Brasserie du Château de Bayon, dans une ambiance rock. Venez passer un moment musical et convivial avec nous dès 20h. Entrée libre et gratuite. Petite restauration et buvette sur place. Réservations au 03 57 75 94 02Tout public
0  .

Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 75 94 02 

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English :

A rock concert by The Heaven Treep at the Brasserie du Château de Bayon. Come and enjoy a musical and convivial moment with us from 8pm. Free admission. Snacks and refreshments on site. Reservations on 03 57 75 94 02

L’événement Concert The Heaven Treep Bayon a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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