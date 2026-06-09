Concert Expresso Brasserie du Château Bayon
vendredi 28 août 2026 · Brasserie du Château · Bayon
Informations pratiques
Bayon
Concert Expresso
Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Concert du groupe « Expresso » à la Brasserie du Château de Bayon, pour une ambiance funk/rock. Venez passer un moment musical et convivial avec nous dès 20h. Entrée libre et gratuite. Petite restauration et buvette sur place. Réservations au 03 57 75 94 02Tout public
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Brasserie du Château 7 Place du Château Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 57 75 94 02
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English :
Concert by the band « Expresso » at the Brasserie du Château de Bayon, in a funk/rock atmosphere. Come and join us for a convivial musical evening starting at 8pm. Free admission. Snacks and refreshments on site. Reservations on 03 57 75 94 02
L’événement Concert Expresso Bayon a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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