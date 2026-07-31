Bal folk Trad Accor Centre Culturel Henri Gaudel Bayon

Informations pratiques

Bayon

Bal folk Trad Accor

Centre Culturel Henri Gaudel 10 Rue des Hauts Fossés Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Vous cherchez le remède parfait contre la mélancolie du dimanche après-midi ? On a exactement ce qu’il vous faut ! Venez guincher, tourner et sauter avec nous pour un Bal Folk mémorable ! Le groupe Trad Accor vous attend pour vous faire vibrer au son des accordéons, violons et guitares. Que vous soyez danseur chevronné ou simple curieux aux pieds timides, l’ambiance sera à la fête et au partage ! Buvette sur place. Tarif: 5€ par personne.Tout public

5 .

Centre Culturel Henri Gaudel 10 Rue des Hauts Fossés Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 52

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English :

Looking for the perfect cure for Sunday afternoon blues? We’ve got just what you need! Come dance, twirl, and jump with us for a memorable folk dance party! The band Trad Accor is waiting to get you moving to the sound of accordions, violins, and guitars. Whether you’re a seasoned dancer or just a curious onlooker with shy feet, the atmosphere will be all about celebration and sharing! Refreshments available on site. Price: 5? per person.

L’événement Bal folk Trad Accor Bayon a été mis à jour le 2026-07-31 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS