La Route des Orgues Concert à deux orgues Église Saint-Martin Bayon

Bayon

La Route des Orgues Concert à deux orgues

Église Saint-Martin Rue Antoine de Ravinel Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La Route des Orgues vous propose un concert spécial pour fêter le 18ème anniversaire de l’orgue de tribune. Christophe Durant et Marc Weber vous propose un moment musical avec deux orgues. Entrée libre.

Informations au 03 83 75 13 37Tout public

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Église Saint-Martin Rue Antoine de Ravinel Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com

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English :

La Route des Orgues offers a special concert to celebrate the 18th anniversary of the gallery organ. Christophe Durant and Marc Weber propose a musical moment with two organs. Free admission.

Information on 03 83 75 13 37

L’événement La Route des Orgues Concert à deux orgues Bayon a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS