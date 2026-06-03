Informations pratiques

Bayon

Les FM’air

Etangs de la Saussaie Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Rejoignez nous pour l’événement incontournable de l’année à Bayon ! Chaque année, notre festival transforme les étangs de la Saussaie en un véritable écrin de musique, d’animations et de joie. Venez vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis, et laissez-vous envoûter par l’ambiance festive et chaleureuse qui y règne. Laissez-vous emporter par l’esprit de notre festival… Animations, groupes musicaux, dj, jeux, restauration, animations surprises… Gratuit.Tout public

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Etangs de la Saussaie Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 52

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English :

Join us for Bayon’s must-see event of the year! Every year, our festival transforms the Etangs de la Saussaie into a veritable showcase of music, entertainment and fun. Come and experience unforgettable moments with family and friends, and let yourself be enchanted by the warm, festive atmosphere. Let yourself be carried away by the spirit of our festival… Entertainment, bands, djs, games, catering, surprise events… Free admission.

L’événement Les FM’air Bayon a été mis à jour le 2026-06-03 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS