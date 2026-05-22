Concert Pussy Miel La Graine d’Orge Saintes
Concert Pussy Miel La Graine d’Orge Saintes vendredi 12 juin 2026.
Saintes
Concert Pussy Miel
La Graine d’Orge 2 bis Rue Palissy Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
LSTB reprend du service et on a à cœur d’accueillir PUSSY MIEL pour la première fois à Saintes le 12 juin.
Avec Sociale Chorale Punk en première partie.
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La Graine d’Orge 2 bis Rue Palissy Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine as.lstb@gmail.com
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English :
LSTB is back in action, and we’re delighted to welcome PUSSY MIEL to Saintes for the first time on June 12.
With opening act Sociale Chorale Punk.
L’événement Concert Pussy Miel Saintes a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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