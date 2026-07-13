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AGENDA · Val-Maravel

Concert Quartet La Clenche extérieur Val-Maravel

vendredi 21 août 2026 · extérieur · Val-Maravel

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
extérieur
Adresse
Église du Pilhon
Ville
26310 Val-Maravel
Département
Drôme
Tarif

Val-Maravel

Concert Quartet La Clenche

extérieur Église du Pilhon Val-Maravel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Embarquez dans un univers poétique du Kelzmer au Tango argentin, aux musiques de Cuba et du Cap-Vert. Des musiques venues d’ailleurs. Sous le ciel de la montagne Chauvet.
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extérieur Église du Pilhon Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 79 46 63  naturo@orange.fr

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English :

Embark on a poetic journey from Klezmer to Argentine tango, to the music of Cuba and Cape Verde. Music from far-off lands. Under the sky above Mont Chauvet.

L’événement Concert Quartet La Clenche Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois

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