Concert Quartet La Clenche extérieur Val-Maravel

Informations pratiques

Val-Maravel

Concert Quartet La Clenche

extérieur Église du Pilhon Val-Maravel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Embarquez dans un univers poétique du Kelzmer au Tango argentin, aux musiques de Cuba et du Cap-Vert. Des musiques venues d’ailleurs. Sous le ciel de la montagne Chauvet.

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extérieur Église du Pilhon Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 79 46 63 naturo@orange.fr

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English :

Embark on a poetic journey from Klezmer to Argentine tango, to the music of Cuba and Cape Verde. Music from far-off lands. Under the sky above Mont Chauvet.

L’événement Concert Quartet La Clenche Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois