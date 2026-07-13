Concert Quartet La Clenche extérieur Val-Maravel
vendredi 21 août 2026 · extérieur · Val-Maravel
Informations pratiques
Val-Maravel
Concert Quartet La Clenche
extérieur Église du Pilhon Val-Maravel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Embarquez dans un univers poétique du Kelzmer au Tango argentin, aux musiques de Cuba et du Cap-Vert. Des musiques venues d’ailleurs. Sous le ciel de la montagne Chauvet.
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extérieur Église du Pilhon Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 79 46 63 naturo@orange.fr
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English :
Embark on a poetic journey from Klezmer to Argentine tango, to the music of Cuba and Cape Verde. Music from far-off lands. Under the sky above Mont Chauvet.
L’événement Concert Quartet La Clenche Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois