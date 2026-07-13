Informations pratiques

Val-Maravel

Festivalmaravel

Église du Pilhon Val-Maravel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-22 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Exposition d’oeuvres artistiques (peintures, dessins, sculptures…) des artistes de la vallée du Maravel. Projection en présence du réalisateur du film Va dans les bois va, concert du quartet La Clenche….

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Église du Pilhon Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes petitorchis@gmail.com

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English :

Exhibition of artwork (paintings, drawings, sculptures, etc.) by artists from the Maravel Valley. Screening of the film *Va dans les bois va* with the director in attendance, concert by the La Clenche quartet….

L’événement Festivalmaravel Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois