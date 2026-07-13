Festivalmaravel Val-Maravel
mercredi 19 août 2026 · Val-Maravel
Informations pratiques
Val-Maravel
Festivalmaravel
Église du Pilhon Val-Maravel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-22 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Exposition d’oeuvres artistiques (peintures, dessins, sculptures…) des artistes de la vallée du Maravel. Projection en présence du réalisateur du film Va dans les bois va, concert du quartet La Clenche….
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Église du Pilhon Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes petitorchis@gmail.com
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English :
Exhibition of artwork (paintings, drawings, sculptures, etc.) by artists from the Maravel Valley. Screening of the film *Va dans les bois va* with the director in attendance, concert by the La Clenche quartet….
L’événement Festivalmaravel Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois