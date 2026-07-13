Projection du film Va dans les bois va Salle des fêtes de Fourcinet Val-Maravel

jeudi 20 août 2026 · Salle des fêtes de Fourcinet · Val-Maravel

Informations pratiques

Val-Maravel

Projection du film Va dans les bois va

Salle des fêtes de Fourcinet 48 montée des Sartrous Val-Maravel Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Trois générations de femmes d’une même famille partent en estive sur le Vercors. Film présenté par l’auteur Robin Pogorzelski.

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Salle des fêtes de Fourcinet 48 montée des Sartrous Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 79 46 63 naturo@orange.fr

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English :

Three generations of women from the same family head to the Vercors for the summer. A film presented by the director, Robin Pogorzelski.

L’événement Projection du film Va dans les bois va Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois