Sarreguemines

Concert Quatuor Atout’Vents

21 rue Georges V Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Le Quatuor Atout’Vents se produira au Temple Luthérien de Sarreguemines pour clôturer l’exposition en cours sur les gravures de l’artiste Sarregueminois Henri Bacher, colorisées par Raymond Vilhem, artiste local (Ernestviller).

Flûte, basson, clarinette et cor se mêleront pour vous faire (re)découvrir les airs de Stamitz, Rossini, Gambaro ou encore Walckiers.Tout public

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21 rue Georges V Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 95 16 86 samuelmahler@aol.com

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English :

The Atout’Vents Quartet will perform at the Lutheran Church in Sarreguemines to close out the current exhibition of engravings by Sarreguemines artist Henri Bacher, colored by Raymond Vilhem, a local artist (Ernestviller).

The flute, bassoon, clarinet, and horn will come together to help you (re)discover the melodies of Stamitz, Rossini, Gambaro, and Walckiers.

L’événement Concert Quatuor Atout’Vents Sarreguemines a été mis à jour le 2026-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES