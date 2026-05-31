Sarreguemines vibre au rythme de la musique, Zone piétonne Sarreguemines, Sarreguemines

Sarreguemines vibre au rythme de la musique Dimanche 21 juin, 15h00 Zone piétonne Sarreguemines Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Rendez‑vous place de la République, rue Sainte‑Croix, pour un après‑midi et une soirée placés sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.

De 15h00 à minuit, la scène accueillera une belle diversité musicale : variété, pop, jazz, rock, ainsi que la fanfare municipale, qui viendra ajouter sa touche festive à la programmation.

Les artistes locaux se succéderont pour faire vivre le centre‑ville dans une ambiance chaleureuse et animée.

Et pour prolonger le plaisir, les cafetiers et restaurateurs animeront leurs terrasses spécialement pour l’occasion, afin de vous offrir un moment encore plus convivial.

Zone piétonne Sarreguemines Rue Sainte Croix 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est Zone piétonne Parking Carré Louvain et Parking du Moulin à proximité

Rendez‑vous place de la République, rue Sainte‑Croix, pour un après‑midi et une soirée placés sous le signe de la musique, du partage et de la bonne humeur.

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