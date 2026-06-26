Concert Quatuor Cémée Cravant-les-Côteaux
Concert Quatuor Cémée Cravant-les-Côteaux lundi 13 juillet 2026.
Cravant-les-Côteaux
Concert Quatuor Cémée
Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Laissez-vous emporter par la beauté de la musique romantique avec un concert dédié à Fanny et Félix Mendelssohn, interprété par le Quatuor Cémée dans l’atmosphère intimiste du Sanctuaire de Cravant.
Laissez-vous emporter par la beauté de la musique romantique avec un concert dédié à Fanny et Félix Mendelssohn, interprété par le Quatuor Cémée dans l’atmosphère intimiste du Sanctuaire de Cravant. 15 .
Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Let yourself be swept away by the beauty of Romantic music with a concert dedicated to Fanny and Felix Mendelssohn, performed by the Cémé Quartet in the intimate atmosphereintimate setting of the Sanctuaire de Cravant.
L’événement Concert Quatuor Cémée Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme