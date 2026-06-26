Cravant-les-Côteaux

Concert Quatuor Cémée

Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Laissez-vous emporter par la beauté de la musique romantique avec un concert dédié à Fanny et Félix Mendelssohn, interprété par le Quatuor Cémée dans l’atmosphère intimiste du Sanctuaire de Cravant.

Laissez-vous emporter par la beauté de la musique romantique avec un concert dédié à Fanny et Félix Mendelssohn, interprété par le Quatuor Cémée dans l’atmosphère intimiste du Sanctuaire de Cravant. 15 .

Impasse du Sanctuaire Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Let yourself be swept away by the beauty of Romantic music with a concert dedicated to Fanny and Felix Mendelssohn, performed by the Cémé Quartet in the intimate atmosphereintimate setting of the Sanctuaire de Cravant.

L’événement Concert Quatuor Cémée Cravant-les-Côteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme