CONCERT QUATUOR ERABLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT QUATUOR ERABLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 20 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT QUATUOR ERABLE
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Thibault Will et son Quatuor Erable reviennent cette année pour une tournée de plusieurs concerts dans la région.
Au programme Ludwig van Beethoven, W.A. MOZART
Thibault Will et son Quatuor Erable reviennent cette année pour une tournée de plusieurs concerts dans la région.
Au programme
– Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes n7 “Razumovski” en fa Majeur op 59/1
– W.A. MOZART Quatuor à cordes n15 en ré mineur K.421
Violons Quentin Schersach, Guillaume Paci
Alto Paul Erdmann
Violoncelle Thibaut Will .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thibault Will and his Quatuor Erable are returning this year for a tour featuring several concerts in the region.
The program includes works by Ludwig van Beethoven and W.A. Mozart.
L’événement CONCERT QUATUOR ERABLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Pont de Montvert Sud Mont Lozère (Lozère)
- FESTI’VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE vallée de l’abeiile noire Pont de Montvert Sud Mont Lozère 4 juillet 2026
- EXPOSITION PEINTURES Pont de Montvert Sud Mont Lozère 6 juillet 2026
- INITIATION PÊCHE AU COUP EN RIVIÈRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 8 juillet 2026
- CONFÉRENCE ALCHIMIE ET DANSE DES LETTRES Les Gites Belle Etoile Pont de Montvert Sud Mont Lozère 11 juillet 2026
- FÊTE DE LA PAROISSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère 12 juillet 2026