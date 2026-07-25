FÊTE DU PAIN LA BROUSSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FÊTE DU PAIN LA BROUSSE

Village Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

La fête du Pain de la Brousse, c’est les 22 et 23 août !!!

Deux journées de festivités vous attendent pétanque, spectacles, pain sorti tout droit du four du village, jeux pour les enfants, bals pour danser, de quoi bien manger et boire, un feu d’artifice si autorisation.

Nous sommes prêts à vous accueillir pour des moments inoubliables !

La fête du Pain de la Brousse, c’est les 22 et 23 août !!!

Deux journées de festivités vous attendent pétanque, spectacles, pain sorti tout droit du four du village, jeux pour les enfants, bals pour danser, de quoi bien manger et boire, un feu d’artifice si autorisation.

Nous sommes prêts à vous accueillir pour des moments inoubliables !

SAMEDI 22 AOÛT

– 14h00 Concours de PÉTANQUE (Doublette)

concours de pétanque jeune public jusqu’à 12 ans (payant 2€/enfant)

– Dans l’après-midi, COURSE DE SACS À PATATES, une activité ludique pour petits et grands + JEUX DE SOCIÉTÉ

– Venez également GOÛTER LE PAIN sorti tout droit du four !

– Vers 19h Venez-vous ambiancer avec le groupe Laurent MOLINARI

– 19h00 REPAS FRICANDEAUX PURÉE AU LARD

(à réserver sur place, nombre de repas limité, non assis)

– En soirée, GRAND BAL DISCO avec DJ GAB

DIMANCHE 23 AOÛT

– 14h00 Concours de PÉTANQUE (Triplette)

– Dans l’après-midi, venez-vous amuser avec des JEUX DE SOCIÉTÉ !

– Venez aussi DÉGUSTER NOTRE PAIN frais sorti du four !

– 17h00 Spectacle Robin des bois, Moteur, ça tourne… ACTION ! de la Compagnie Soie Farouche

– Vers 19h Venez mettre le feu avec # à deux des musiques de variétés

– 19h30 REPAS ALIGOT-SAUCISSE

(à réserver sur place, nombre de repas limité, non assis)

– En soirée, BAL DISCO Musette et Variété avec DJ YVAN

– 22h00 FEU D’ARTIFICE avec ARTI’FIX (si autorisation)

SUR LES 2 JOURS, n’oubliez pas de vous restaurer

Pizzas cuites sur place, Fougasses, Saucisses, Frites et Crêpes .

Village Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

The Pain de la Brousse Festival is on August 22 and 23!!!

Two days of festivities await you: pétanque, shows, bread fresh from the village oven, games for kids, dance parties, plenty of great food and drinks, and a fireworks display if permitted.

We’re ready to welcome you for an unforgettable time!

L’événement FÊTE DU PAIN LA BROUSSE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère