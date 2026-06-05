FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE L’INTEGRALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE L’INTEGRALE

City Stade Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

Le Festival de Théâtre Le Grand Mistère revient pour la 7ème édition !

L’équipe présentera ce soir l’intégrale des 3 spectacles, réunis autour de la thématique À tombeau ouvert , qui suit une chronologie, celle des trois âges d’une vie !

Le festival du Grand Mistère aura lieu du lundi 27 juillet au dimanche 09 août pour la 7e année consécutive.

Festival annuel centré autour de créations théâtrales montées in situ, dans des lieux ayant pour but de mettre en valeur les merveilles naturelles et architecturales des Cévennes, le Grand Mistère propose aussi des rendez-vous culturels participatifs (lectures, contes, ateliers d’initiation au théâtre ou à l’expression corporelle, veillée…) ouverts au plus grand nombre.

Nous proposons une programmation plurielle avec trois spectacles de théâtre réunis autour de la thématique À tombeau ouvert , qui suit une chronologie, celle des trois âges d’une vie. Les trois pièces seront

– Une histoire de paradis, un conte d’Isaac Bashevis Singer,

– les funérailles d’hiver et les pleurnicheurs d’Hanokh Levin.

Ces spectacles liés les uns aux autres, tout en ayant leurs propres histoires, proposent ce qui nous anime depuis le début du festival le partage d’un théâtre populaire, généreux et accessible !

L’équipe présentera ce soir l’intégrale des 3 spectacles !!!

Les événements sont accessibles sans réservation.

Billetterie prix libre.

Nos événements sont suivis d’une buvette. .

City Stade Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie grandmisteretheatre@gmail.com

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English :

Le Grand Mistère Theatre Festival returns for its 7th edition!

Tonight, the team will present all 3 shows, grouped around the theme À tombeau ouvert , which follows a chronology of the three ages of a life!

L’événement FESTIVAL LE GRAND MISTÈRE L’INTEGRALE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère