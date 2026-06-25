CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
samedi 1 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Théo Flotes revient cette année avec son quatuor Yialo pour un magnifique concert autour de la musique de Grèce et D’Anatolie !
Théo Flotes revient cette année avec son quatuor Yialo pour un magnifique concert autour de la musique de Grèce et D’Anatolie ! .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Théo Flotes is back this year with his Yialo Quartet for a magnificent concert featuring music from Greece and Anatolia!
L’événement CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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