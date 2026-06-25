Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Théo Flotes revient cette année avec son quatuor Yialo pour un magnifique concert autour de la musique de Grèce et D’Anatolie !

Théo Flotes revient cette année avec son quatuor Yialo pour un magnifique concert autour de la musique de Grèce et D’Anatolie ! .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Théo Flotes is back this year with his Yialo Quartet for a magnificent concert featuring music from Greece and Anatolia!

L’événement CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère