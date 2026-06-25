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CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

samedi 1 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Théo Flotes revient cette année avec son quatuor Yialo pour un magnifique concert autour de la musique de Grèce et D’Anatolie !
Théo Flotes revient cette année avec son quatuor Yialo pour un magnifique concert autour de la musique de Grèce et D’Anatolie !   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Théo Flotes is back this year with his Yialo Quartet for a magnificent concert featuring music from Greece and Anatolia!

L’événement CONCERT THEO FLOTES MUSIQUE GRECQUE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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