CONFÉRENCE ALCHIMIE ET DANSE DES LETTRES Les Gites Belle Etoile Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 11 juillet 2026.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE ALCHIMIE ET DANSE DES LETTRES

Les Gites Belle Etoile 2151 Route du Masmin Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Laurence Vergnettes donnera une conférence sur le thème Alchimie et danse des lettres .

Laurence Vergnettes donnera une conférence sur le thème Alchimie et danse des lettres .

Comment lâcher ce qui est lourd en nous ? L’Alchimie propose une autre vision, sur les émotions et sur notre vision du monde. 22 chemins que nous emprunterons tel un pèlerinage initiatique en quête vers nous-même, pour atteindre un nouvel équilibre. .

Les Gites Belle Etoile 2151 Route du Masmin Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 7 87 81 23 23

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English :

Laurence Vergnettes will give a lecture on the topic Alchemy and the Dance of Letters.

L’événement CONFÉRENCE ALCHIMIE ET DANSE DES LETTRES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère