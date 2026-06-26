CONFÉRENCE PROTESTANTS ET AUTRES RELIGIONS Pont de Montvert Sud Mont Lozère
jeudi 6 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONFÉRENCE PROTESTANTS ET AUTRES RELIGIONS
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique protestants et autres religions.
Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique protestants et autres religions. .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
As part of the Entretiens du Temple series, Pastor Gill Daudé will be discussing the topic Protestants and Other Religions tonight.
L’événement CONFÉRENCE PROTESTANTS ET AUTRES RELIGIONS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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